Fermato sull'Aurelia alla guida dopo aver bevuto: denuncia e patente ritirata

Durante la notte scorsa i carabinieri della compagnia di Pisa hanno denunciato una persona per guida in stato di ebbrezza. Nello specifico, durante un'attività di controllo per la verifica delle condotte alla guida, i militari hanno fermato un'auto lungo la Statale Aurelia.

Sottoposto al test con etilometro il conducente è risultato avere un tasso alcolemico di 0,93 g/l, dunque oltre il limite consentito dalla legge. Pertanto, oltre alla denuncia, per l'automobilista è scattato il ritiro della patente di guida.