Al via la gestione del Museo del legno da parte della Compagnia Semi Volanti

Il Museo del legno, inaugurato nel 2019, si trova nel cuore del centro storico di Ponsacco e conserva gli antichi arnesi per il lavoro di falegnameria.

Ponsacco ha una storia straordinaria legata alla lavorazione del legno e alla produzione artigianale del mobile. Nel museo si trova e si respira la memoria di questa tradizione. Un mestiere e un’arte che si conserva nella storia attraverso attrezzi, macchinari, prodotti per la lavorazione, manifesti e reperti curiosi.

Dopo due anni di pandemia, l’Amministrazione intende valorizzare e rendere attivo questo prezioso luogo di cultura attraverso la collaborazione con la Compagnia Semi Volanti a cui ne è stata assegnata la gestione.

Il progetto prevede l’organizzazione di eventi all’interno del Museo e di gite scolastiche, il potenziamento della fruizione degli oggetti esposti e della condivisione di queste attività con i cittadini, così da sensibilizzarli e riavvicinarli ad uno dei mestieri tradizionali. Sicuramente un nonno o uno zio falegname c’è in ogni famiglia di Ponsacco!

Saranno infatti attivi i profili social Instagram e Facebook esclusivi del Museo del Legno.

Uno spazio importante del Museo è la Sala Convegni che sarà resa disponibile per corsi, riunioni e stage professionali.

Nel Museo del Legno proseguiranno inoltre le attività già presenti, come lo sportello Informagiovani aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì, il martedì pomeriggio invece proseguirà il corso di burattinologia, mentre il mercoledì quello dedicato all’argilla a cura dell’Universita della Terza Età.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Ponsacco