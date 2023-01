Incidente in via Fucini, 26enne in codice giallo

Un 26enne è finito in ospedale in codice giallo dopo un incidente in centro a Empoli. Lo scontro è avvenuto nella serata di mercoledì 11 gennaio in via Fucini all'incrocio con via Amendola.

Due auto sono entrate in collisione per motivi ancora da chiarire. L'incidente ha poi causato dei danni anche a delle macchine presenti nelle vicinanze.

Non è ancora nota la dinamica ma si sa che un giovane di 26 anni è rimasto ferito. I soccorsi lo hanno portato al San Giuseppe in codice giallo. Presenti sul posto la municipale dell'Empolese Valdelsa, i vigili del fuoco di Empoli e due ambulanze, una della Pubblica Assistenza empolese e una della Misericordia di San Miniato Basso.