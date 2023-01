Primo appuntamento del 2023 col Mercatale di Empoli

Primo appuntamento del nuovo anno all’insegna della qualità con il mercato agroalimentare empolese in via Bisarnella. Sabato 14 gennaio 2023, dalle 8 alle 13, tutto pronto per gli affezionati clienti del Mercatale in Empoli.

A due passi dal parco Mariambini, dal centro cittadino e dalla Tosco Romagnola, sarà possibile trovare prodotti locali, toscani e ‘fuori porta’ come le arance di Ribera, Sicilia, di Gerry Perticone.

Ecco gli altri espositori di sabato 14 gennaio: saranno presenti l'azienda agricola Fabio Conti con la farina di castagne, la cooperativa Le Furiose da Viareggio con il pescato del giorno, il Podere San Pierino con vino, Chianti classico, olio extravergine di oliva e verdure, Clementina Becarelli di Montaione con i formaggi caprini e ancora Juri Scarselli di Fucecchio con le verdure di stagione e trasformati, I 2 Falcetti di Castelfiorentino con i formaggi e Maria Castrogiovanni con latticini, carne bovina e suina e formaggi.

Sarà possibile anche apprezzare i prodotti dell’antico forno Romolino di Lastra a Signa con i suoi pani di grani antichi, alle patate, schiacciate e tanto altro, e le proposte di Simone Pischedda con fiori e piante aromatiche, di Marco Macelleria di Castelfiorentino con i salumi di filiera toscana, dell’azienda agricola di Roberto Romagnoli di Montespertoli con carne di vitello e di maiale, salumi e pasta di grani antichi e dell'azienda agricola di Luigina di Certaldo con le verdure di stagione

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa