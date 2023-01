Riparata la casetta dei libri nei giardini di via Ponchielli

È stata riparata dal Comune la casetta dei libri nei giardini di via Ponchielli, che era stata vandalizzata lo scorso dicembre e da oggi sarà nuovamente possibile usufruire del servizio. Oltre alla riverniciatura, è stato sostituito il plexiglass trasparente delle ante a protezione dei libri. La biblioteca nel parco era stata ritrovata danneggiata con un petardo e imbrattata con una bomboletta spray. “La migliore risposta a questi atti incivili – commentano il sindaco Riccardo Prestini e l’assessore alla Cultura Irene Padovani – è quella di tornare a leggere e a mettere in circolo storie, poesie, romanzi nei nostri luoghi pubblici. Ringraziamo il personale del Comune che si è occupato del ripristino di questo bene della comunità e l’Associazione Amici di CiviCa, che gestisce il servizio e l’assortimento dei libri”.

La casetta, inaugurata nel luglio scorso insieme a quella in via Faggi, è stata realizzata da utenti in messa alla prova, a cura dell’associazione Apab di Firenze in collaborazione con l’associazione Aleteia di Firenze nell’ambito del progetto MeF (Mediazione, attività riparativa e formazione), rivolto a minori e adulti e realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze. Il servizio è a cura di “Amici di CiviCa” e chi fosse interessato a donare dei libri può contattare l’associazione scrivendo a amicidicivica@gmail.com

Infine, in questi giorni il personale del Comune ha anche sostituito il plexiglass di un’anta dell’altra biblioteca nel parco, ai giardini di via Faggi, che risultava danneggiato.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Calenzano