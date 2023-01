Santa Verdiana: proseguono i lavori di riqualificazione. Riorganizzata l’area parcheggio in via Bruno per l’ampliamento del cantiere

Proseguono come da programma i lavori della prima fase di intervento di ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero “Santa Verdiana” a Castelfiorentino.

Questa fase di intervento prevede l’abbattimento di due fabbricati (A e F) e la realizzazione di due nuovi edifici destinati uno alle cure intermedie con 12 posti letto e un altro dedicato al centro disturbi alimentari con 10 posti letto. Questo primo intervento prevede un investimento di circa 8,5 milioni di euro.

Con l'avanzare dei lavori si rende necessario ampliare l'area di cantiere pertanto è stato opportuno riorganizzare l'area del parcheggio principale lato via Giordano Bruno.

Per migliorare la circolazione delle auto nelle aree esterne al presidio sarà eliminata l'uscita dal parcheggio principale su via Giordano Bruno e sarà resa obbligatoria l'uscita dal lato del parcheggio secondario di via dei Mille, mantenendo inalterato il senso unico già presente tra il parcheggio di via Giordano Bruno e il parcheggio di via dei Mille.

L’Azienda sanitaria provvederà quanto prima ad indicare le modifiche alla circolazione con adeguata segnaletica.

L’intervento complessivo, con un investimento totale di circa 13,5 milioni di euro, prevede anche una seconda fase di intervento con l’obiettivo di realizzare un terzo corpo di fabbrica con 8 posti letto destinati all’hospice.

Fonte: Ufficio Stampa