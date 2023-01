Informazioni ed eventi in tempo reale su “Whatsapp Castello”

Essere informati in tempo reale servizi di pubblica utilità, sulla viabilità e le situazioni di emergenza, ma anche sugli eventi in programma a Castelfiorentino. Sono queste le principali opportunità offerte da “Whatsapp Castello”, servizio completamente gratuito che offre ai cittadini, attraverso la nota applicazione di messaggistica instantanea, di essere aggiornati su un’ampia gamma di notizie utili, come gli avvisi della Protezione Civile, le condizioni della viabilità (comprese le modifiche, dovute magari a lavori in corso, ecc..), gli eventi o le comunicazioni di servizio da parte di Acque Spa o di Alia Spa.

Il servizio è completamente anonimo: ogni utente, infatti, non potrà vedere gli altri contatti iscritti al servizio, la cui finalità è quella di fornire unicamente informazioni su temi di pubblica utilità, da non confondere con altri strumenti (come ad esempio i social network) in cui è prevista la possibilità un’interazione con l’utente. Uno strumento, insomma, non invasivo, che ogni cittadino potrà avere a sua disposizione semplicemente registrandosi.

Prima di procedere all’attivazione, si deve semplicemente scaricare sul proprio smartphone (se non è già presente) l’applicazione Whatsapp. Dopodiché occorre inserire tra i contatti in rubrica il seguente numero dedicato: 334 6024218 (a titolo di promemoria si suggerisce di registrare il numero sotto la voce “Whatsapp Castello”), inviando a questo numero un messaggio Whatsapp con la parola “ISCRIZIONE”. Con l’invio del messaggio di “iscrizione”, l’utente dichiara di aver letto e di accettare la policy del servizio, autorizzando il Comune di Castelfiorentino a trasmettere al proprio numero di telefono messaggi che possono contenere testi, documenti, immagini o video.

Si precisa che il numero di cellulare 334 6024218 è utilizzabile solo per ricevere questo tipo di informazioni, e non può pertanto essere utilizzato dall’utente per inviare messaggi o telefonate. Per qualsiasi comunicazione da indirizzare al Comune rimangono validi i canali tradizionali, come telefono, posta elettronica, social network. Rimuovere l’iscrizione al servizio “Whatsapp Castello” è semplice e veloce. Basterà inviare un messaggio WhatsApp allo stesso numero con il testo: “CANCELLA ISCRIZIONE”.

Per informazioni e segnalazioni sul servizio o per eventuali difficoltà di registrazione è possibile rivolgersi allo Staff del Sindaco (tel. 0571.686316) oppure ai Servizi al Cittadino (0571.686307). Sul sito internet del Comune di Castelfiorentino (www.comune.castelfiorentino.fi.it) si possono trovare comunque i numeri e gli indirizzi mail di ogni singolo ufficio.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Castelfiorentino