A Montespertoli il libro 'Il drago bianco' di Serena Cianti

“IL DRAGO BIANCO” è il libro scritto da Serena Cianti; verrà presentato domani 14 Gennaio alle ore 18:00, presso il circolo “ Il Poggio” a Ortimino (Montespertoli), dalla scrittrice Silvia Dandoli. Leggerà alcuni passi dell’opera Valeria del Prete.

Sarà presente l’autrice per rispondere agli intervenuti.

Il libro è un racconto intimistico, un viaggio nell’essere tra sentimenti contrastanti, di paure, dolori e speranze in cui, come scrive l’autrice: “tutto questo è un cerchio in cui la fine è l’inizio e l’inizio è la fine"

