Cambia il pediatra di famiglia nei Comuni di Montelupo e Capraia e Limite

Dal prossimo lunedì 16 gennaio, per trasferimento in altra azienda sanitaria, terminerà l’attività ambulatoriale la dottoressa Benedetta Marchi, pediatra di famiglia iscritta nell’ambito accorpato dei Comuni di Montelupo F.no e Capraia e Limite.

La dottoressa verrà sostituita dal Dr. Antonio Zito a cui è stato recentemente attribuito un incarico temporaneo fino all’assegnazione dell’incarico definitivo secondo le procedure previste dalla convenzione per la medicina generale e comunque per una durata inferiore a 12 mesi.

I bambini, fino all’arrivo del pediatra titolare, saranno assegnati automaticamente al Dr. Zito e pertanto i genitori non dovranno provvedere a effettuare nessuna scelta. Tale medico effettuerà l’ambulatorio allo stesso indirizzo della Dr.ssa Marchi.

Solo nel caso in cui non volessero far assistere i figli da tale medico i genitori dovranno provvedere ad effettuare una nuova scelta tra quelli disponibili nell’ambito territoriale di residenza, utilizzando una delle modalità previste.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa