Dirigente dell'ufficio stampa a tempo determinato: il bando di Estar

Aperte le iscrizioni per il bando ESTAR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo della Regione Toscana per la selezione pubblica unificata per titoli ed eventuale colloquio o prova selettiva per il conferimento di n. 1 incarico a tempo pieno e determinato della durata di un anno di dirigente ufficio stampa - settore informazione.

Tra i requisiti richiesti per partecipare vi sono anche:

Laurea Magistrale conseguita ai sensi del DM 270/04 o Laurea specialistica conseguita ai sensi del DM 509/99 o Laurea Vecchio Ordinamento;

Iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti – elenco dei professionisti e/o pubblicisti (art. 9 legge 150/2000 e art. 3 DPR 422/2001)

Anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. L’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società editoriali o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.

Qui e in allegato è possibile scaricare il bando completo

Qui è possibile presentare la domanda entro il 17 gennaio alle ore 12.

La data e la sede dell’eventuale colloquio o prova selettiva saranno comunicate ai candidati ammessi mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito istituzionale di ESTAR www.estar.toscana.it, nella pagina relativa alla selezione, almeno dieci giorni prima dello svolgimento della stessa.

Per maggiori informazioni:

Ufficio Concorsi di ESTAR, concorsionline@estar.toscana.it

Fonte: ODG Toscana