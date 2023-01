Etruschi, una passione da diffondere: a Impruneta 'La disputa sul Fanum Voltumnae'

Romanziere e appassionato studioso di storia antica e etruscologia, Paolo Codazzi affronta in tre nuove conferenze, in tre sabati con lo stesso orario alle 16.30 e alla presenza dell'assessore alla Cultura Sabina Merenda, elementi particolari legati all'etruscologia. Il prossimo appuntamento sabato 14 gennaio 2023 su 'La disputa sul Fanum Voltumnae'. Con Codazzi interverrà Luigi Catena, etruscologo e topografo storico del territorio bolsinese.

Il primo incontro si è svolto sabato 19 novembre scorso su 'La scoperta della Flaminia Militare', strada romana costruita dal console Caio Flaminio nel 187 a.C. e che collegava Felsina (Bologna) con Arretium (Arezzo). La conferenza è stata arricchita da un video registrato dai due scopritori. Quindi a dicembre incontro su 'La scoperta di Vetulonia'.

Attraverso i tre incontri, introdotti da Sabrina Merenda, Codazzi ci accompagna nella riscoperta di una civiltà che, per nove secoli, ha popolato l'Italia centrale, compresi i territori del Chianti e di Impruneta. Al centro le origini, lo sviluppo, il mito e le curiosità sugli Etruschi.

Paolo Codazzi, autore di raccolte di racconti e romanzi come 'Segreteria del caos' (2006), 'Il destino delle nuvole' (2009) e 'La farfalla asimmetrica' (2014), 'Il pittore di ex voto' (2017) e il recente 'Lo storiografo dei disguidi' (Arkadia, 2021), fondatore della rivista Stazione di Posta, è studioso di storia antica e collaboratore per quotidiani e periodici. Ha fondato il Premio Letterario Chianti.

Fonte: Ufficio Stampa