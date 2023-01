"Frazioni al centro", la sindaca e la giunta incontrano i cittadini

Diciannove incontri fra centro e frazioni. Obiettivo parlare con i cittadini, raccontare quanto fatto nel corso del secondo mandato amministrativo e i progetti in corso e futuri e per ascoltare e rispondere a domande e osservazioni.

Mercoledì 18 gennaio alle 21.30 prenderà il via dalla frazione di Avane il tour sul territorio della sindaca di Empoli, Brenda Barnini, e della giunta comunale. "Frazioni al centro", il titolo dell’itinerario, è promosso dal Partito Democratico e dalle liste Questa è Empoli e Radici & Futuro, con la volontà di riprendere il percorso di assemblee cittadine, da sempre intese come una fondamentale occasione di dialogo con la comunità, interrotto dall'emergenza Covid.

Sede degli incontri, alcuni dei quali ancora in via di definizione per quanto concerne la data o il luogo, saranno i circoli delle frazioni empolesi, spazi di incontro, socialità e dibattito.

«Sono molto felice di poter tornare a incontrare i cittadini in tutte le frazioni di Empoli - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Nonostante l'emergenza Covid, anche nel corso degli ultimi anni abbiamo comunque dato vita ad assemblee pubbliche, ma senza raggiungere in maniera capillare tutto il territorio. Valore aggiunto di percorsi per essere presenti e contribuire a questi incontri».

Gli incontri si svolgeranno nelle case del popolo delle frazioni empolesi, ecco nel dettaglio il calendario: prima tappa, come detto, ad Avane (18 gennaio, ore 21.30), nel mese di gennaio gli appuntamenti proseguiranno a Casenuove (19 gennaio, ore 21.30), Pagnana (24 gennaio, ore 21.30), Cascine (26 gennaio, ore 21.30), Ponzano (31 gennaio, ore 21.30). A febbraio, il tour di ascolto e confronto con i residenti di tutto il territorio empolese riprenderà a Ponte a Elsa (21 febbraio, ore 21.30) per poi continuare a Serravalle (sede Avis, 23 febbraio, ore 21.30) e Fontanella (27 febbraio, ore 21.30). Dieci le tappe in programma invece a marzo a partire da Marcignana (1 marzo, ore 21.30), continuando poi con Brusciana (7 marzo, ore 21.30), Corniola (9 marzo, ore 21.30), Santa Maria (11 marzo, ore 10.30), Villanuova (14 marzo, ore 21.30), Cortenuova (16 marzo, ore 21.30), Sant'Andrea (20 marzo, ore 21.30), Monterappoli (21 marzo, ore 21.30), Pozzale (27 marzo, ore 21.30) e Pontorme (28 marzo, ore 21.30). Nel mese di aprile, con luogo e data al momento da definire, si terrà l'iniziativa conclusiva relativa al 'centro'.

«Dopo il periodo emergenziale dovuto al Covid-19 - spiega Simone Falorni, capogruppo del Partito Democratico - possiamo tornare a un intenso e capillare tour di incontri su tutto il territorio tra cittadini e sindaco e giunta, in quelli che sono i luoghi tradizionali della discussione e del confronto, oltre che sede dei circoli Pd: le case del popolo. Saranno due mesi e mezzo circa di incontri per mettere in fila le cose già fatte e quelle ancora da realizzare, ma anche per rispondere alle domande, raccogliere suggerimenti e ascoltare ogni contributo o punto di vista degli empolesi, per continuare a migliorare insieme la nostra città».

«Come gruppo consiliare - evidenzia Andrea Faraoni, capogruppo di Questa è Empoli - accogliamo positivamente la ripartenza del giro delle frazioni dopo alcuni anni di interruzione forzata. Si tratta di un importante strumento di partecipazione e coinvolgimento diretto che offre la possibilità di dialogare e confrontarsi in presenza finalizzato a raccogliere le istanze della cittadinanza. Siamo convinti che la partecipazione sia uno strumento fondamentale per rendere la città a misura di comunità. Per questo da oltre dieci anni siamo impegnati nel portare avanti questa strada, in primis come gruppo consiliare e quindi come parte di una coalizione».

«Condividere il percorso compiuto e i progetti futuri per la città insieme ai cittadini è un passaggio fondamentale - sottolinea Massimo Marconcini, assessore comunale, rappresentante di Radici & Futuro - Da sempre, gli incontri pubblici sono un momento di confronto e crescita per l'amministrazione e quindi per l'intera comunità. L'auspicio è che ci sia massima partecipazione così da riflettere insieme sulla città, il suo presente e il suo domani».

Fonte: PD Empolese Valdelsa