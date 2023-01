Gallotti a Pitti, pittura live sulle giacche con il brand di Montelupo

Un’edizione da ricordare quella di Pitti Uomo 103 per Gallotti, brand storico con sede a Montelupo Fiorentino dal 1969. Un evento che ha permesso di mostrare la maestria degli artigiani Gallotti, unita ad uno stile fashion e iconico. Proprio all’interno dello stand infatti sono state customizzate due giacche in shearling con graffiti e disegni dipinti a mano al momento nel flashmob "Instant Painting", che ha attirato molti visitatori.

La ricerca e l’innovazione, applicata a capi iconici e intramontabili è l’obiettivo di Gallotti, in mostra con la collezione ICONS, una linea che come spiegato "rappresenta l’impegno quotidiano dell’azienda per contribuire alla lotta contro la crisi climatica". La collezione, in vera pelle, "è un prodotto di scarto che se non utilizzato per produrre abbigliamento, sarebbe smaltito e di conseguenza andrebbe a inquinare l’ambiente" spiega l'azienda. "Le fodere sono interamente in cotone bio organico, e tutte le imbottiture sono di 100% poliestere riciclato proveniente da PET (bottiglie di plastica), ogni capo ha una gruccia in cartone 100% riciclato con gancio in metallo di recupero, azzerando così gli scarti di materiale".