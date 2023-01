Lega Firenze: "Ancora polpette avvelenate con chiodi"

Oggi pomeriggio si è svolto un presidio della Lega per chiedere bonifica tutte aree cani per creare almeno delle zone sicure, con controlli della Polizia Municipale.

"Purtroppo prosegue la follia umana. Ancora altre polpette avvelenate segnalate, online e non solo, stavolta nel giardino tra via Massa e via Canova dietro il supermercato. I residenti del quartiere 4 sono spaventati e chiedono risposte forti ed immediate al Comune tramite un'apposita Ordinanza" hanno dichiarato il Capogruppo in Palazzo Vecchio della Lega, Federico Bussolin e dei Consiglieri Lega del Quartiere 4, Davide Bisconti e del Quartiere 3, Barbara Nannucci.

"Chiediamo innanzitutto al Sindaco Nardella ed all'Assessore Giorgio di chiudere tutte le aree Cani a Firenze e di provvedere ad una bonifica immediata per la sicurezza. In modo da intanto dare ai cittadini zone sicure per potere portar fuori propri cani. Chiediamo inoltre controlli della Polizia Municipale in borghese nelle aree suddette appena queste saranno bonificate."

"Oggi intanto dalle ore 16 (foto allegate) si è svolta la Conferenza Stampa ed il presidio Lega Firenze insieme al Sen. Manfredi Potenti, davanti all'Area Cani delle Torri (via canova - via delle torri) . La presenza del Senatore Potenti ci ha permesso anche di presentare la Proposta di Legge della Camera (AC 1930) volta all'introduzione dell'articolo 544-septies del codice penale, in materia di diffusione nell'ambiente di sostanze nocive destinate a provocare la morte di animali domestici o selvatici.

Fonte: Ufficio Stampa