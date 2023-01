Linea ferroviaria Empoli-Siena, Noferi (M5S): "Il raddoppio dei binari non danneggi i residenti"

Silvia Noferi, Consigliera Regionale del Movimento 5 Stelle il 25 ottobre scorso ha presentato sia un’interrogazione che una mozione in relazione al tracciato della linea ferroviaria Empoli-Siena in località Granaiolo, Fontanella Sant’ Andrea nel comune di Empoli, dopo aver visto la vicinanza dei i nuovi binari alle case.

"La realizzazione di tale progetto, indubbiamente, determinerà un vantaggio per i pendolari della nostra regione riducendo il traffico automobilistico e di conseguenza le emissioni inquinanti nell’ambiente circostante" ha affermato Silvia Noferi.

"Tuttavia, negli atti presentati, si sottolineava che numerosi cittadini della zona interessata agli espropri per la realizzazione dell’opera, hanno inviato alla Regione Toscana due lettere: la prima in data 29 agosto 2022 e la seconda indirizzata anche al Presidente della Giunta Regionale. Entrambe le lettere non hanno ricevuto risposta. In queste missive si evidenziava che non è stata effettuata un’adeguata informazione alla popolazione interessata e che sono state completamente eluse le richieste di ascolto circa le conseguenze relative alla costruzione del nuovo tratto ferroviario. In particolare, si indicava l’inquinamento elettromagnetico e acustico che subiranno gli abitanti che vivono in prossimità dei binari e si chiedeva un tracciato alternativo che risparmiasse alcune abitazioni costrette all’abbattimento.

L’opera che si intende realizzare ha una finalità pubblica e, proprio in virtù di questa finalità, sarebbe fondamentale instaurare un adeguato canale comunicativo tra cittadini e istituzioni, non tacendo sulle legittime istanze indicate nelle lettere citate, in cui, tra l’altro, si chiedeva l’istituzione della commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale.

Nella mozione presentata, si vuole impegnare il Presidente e la Giunta Regionale a proporre in sede di conferenza Stato Regioni una revisione del progetto che consideri la possibilità di realizzare un tracciato esterno alle frazioni abitate al fine di mitigare al minimo l’impatto ambientale e, come sollecitato dai cittadini, l’istituzione della commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale. Inoltre, si chiede di attivarsi con il Governo al fine di avere un’adeguata informazione per la popolazione e, infine, a rispondere alle lettere inviate dai cittadini che dovrebbe essere un dovere da parte della politica se si vuole creare un canale virtuoso e rispettoso tra cittadini e istituzioni".

Fonte: Ufficio Stampa