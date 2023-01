Mezzo per movimento finisce fuori strada e si ribalta, un ferito grave

Incidente questa mattina nel comune di Sesto Fiorentino sulla SP 130, intorno alle ore 11.30. Una terna è finita fuori dalla sede stradale ribaltandosi. Due persone sono rimaste ferite ed è stato anche attivato l'elisoccorso.

I Vigili del fuoco giunti sul posto con due automezzi e sette uomini, hanno soccorso le due persone, la prima il conducente del mezzo di movimento terra, mentre il secondo, un uomo che nell’intento di portare soccorso che è rimasto ferito.

Le due persone sono state recuperate e trasportate sulla sede stradale per essere affidate al personale sanitario per il trasporto in ospedale. Sul posto anche l’intervento del PISLL (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro).