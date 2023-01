Turismo a Pisa: nel 2022 sono 1,6 milioni le presenze a Pisa, +82% rispetto al 2020

Il 2022 segna un forte recupero per il turismo a Pisa con oltre 1,6 milioni di presenze e quasi 700mila arrivi (696.252). Non ancora pienamente recuperati i valori pre-Covid. Un trend comunque positivo nel biennio 2021-2022. Rispetto al 2020, nel 2022 le presenze sono cresciute rispettivamente del +82% mente gli arrivi del +152%, grazie anche al ritorno dei turisti stranieri (+287% di arrivi e +242% di presenze sul 2020). Bene anche il dato dei turisti italiani (+61% di arrivi e +22% di presenze sempre sul 2020).Tiene il settore alberghiero con 852mila presenze (+118% sul 2020 e +41% sul 2021), con il 56% di turisti stranieri. Infine, oltre 100mila le presenze che hanno utilizzato le locazioni turistiche. Sono alcuni dei dati raccolti dall’Ufficio del turismo del Comune di Pisa sulla base della comunicazione dei flussi turistici effettuata dalle strutture ricettive e dalle locazioni turistiche che nel corso dell’anno comunicano le proprie movimentazioni mensili.

A conferma dei dati, nel 2002 è risultato positivo anche il movimento dei turisti che si sono rivolti ai tre InfoPoint cittadini (piazza Duomo, piazza XX Settembre e, nel periodo, estivo a Tirrenia) con oltre 82mila contatti, di cui il 70% stranieri.

«I dati che presentiamo indicano come siamo finalmente sulla strada della ripresa – spiega il sindaco di Pisa, Michele Conti -. Il crollo di arrivi e presenze del 2020 a causa del Covid è stato drammatico (-54% di presenze e -66% di arrivi) ma, nel biennio 2021-2022, Pisa ha dimostrato di essere una città fortemente attrattiva per il turismo nazionale e internazionale, con il ritorno dei turisti stranieri. Il nostro obiettivo a questo punto, salvo le incertezze internazionali (pandemia, guerra, crisi economica) è di tornare in questo 2023 ai dati del 2019 che per Pisa fu un anno record di presenze e arrivi. E che ci pose tra i primi Comuni in Italia per presenze con 1,8 milioni, in Toscana dietro solo a Firenze. Anzi, vogliamo superare i numeri di quell’anno».

«In questi anni di pandemia non siamo stati fermi – continua il Sindaco -, anzi abbiamo sfruttato il tempo per investire in promozione e strutturare meglio l’offerta turistica, e ci aspettiamo ora di cogliere i risultati. Voglio ricordare il Piano strategico di sviluppo turistico approvato nel 2021, così come il Piano Unesco, primi a farlo dopo tanti anni. Ma anche le campagne di promozione e le presenze di Pisa sulle grandi reti televisive nazionali e internazionali. Voglio ricordare che nel 2020 azzerammo l’imposta di soggiorno, esentato le aziende dal pagamento Tari per i mesi del lockdown e poi introdotto esenzioni e dilazioni per circa 3 milioni. Concedemmo contributi a parziale rimborso degli oneri Tari per circa 800mila euro. Un dato su cui vogliamo lavorare nel futuro è il tempo medio di permanenza che in questi anni è rimasto stabile a 2,4 notti. Stiamo lavorando per creare le condizioni per far rimanere i turisti a Pisa ancora più notti e magari raggiungere da qui le altre città della Toscana. Quest’anno, ad esempio, l’ultima Finanziaria ci dava la possibilità di aumentare la Tassa di soggiorno fino a 10 euro a persona a notte ma abbiamo preferito non farlo. E la tassa di soggiorno rimane di 2 euro negli hotel 4 Stelle e 5 Stelle e 1,5 euro nelle case vacanza. Questo proprio per incentivare i turisti a rimanere più notti in città. Ma poi vogliamo continuare a investire nei tanti tipi di turismo che possiamo intercettare, da quello balneare (abbiamo fatto tanto sul litorale per renderlo appetibile) a quello culturale e legato ai grandi eventi (e qui mi richiamo in primo luogo alle grandi mostre di Palazzo Blu ma anche gli eventi culturali estivi che abbiamo creato in città), al turismo convegnistico, su cui vogliamo lavorare per creare, finalmente, a Pisa un grande auditorium a disposizione della città, delle Università e del mondo della ricerca».

«Poiché stiamo vivendo un momento storico di discrimine – ha detto l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -, l’analisi dei dati dei flussi turistici diventa sempre più importante per le politiche future. I dati positivi presentati sono anche il risultato sinergico fra le azioni messe in campo in questi anni dall’Amministrazione comunale e quelle frutto del lavoro del nostro sistema economico e turistico dell’accoglienza che ha saputo rispondere con rapidità e professionalità alle crisi del Covid, della guerra, del caro energia, dimostrando capacità di resilienza, intesa come capacità di resistere e rispondere agli imprevisti, e che imprevisti!, occorsi in questi anni, confermando la qualità degli imprenditori del nostro contesto territoriale. Tra le tante azioni messe in campo voglio ricordare l’elaborazione del Piano di sviluppo turistico di destinazione Pisa, presentato ai principali attori del turismo locale, il nuovo portale del turismo e di tutti gli strumenti Social connessi con immagine comune, i nuovi itinerari turistici tematici, l’apertura del nuovo infoPoint in palazzo Gambacorti che ha ampliato l’offerta informativa in città e la conferma di quello in piazza Duomo grazie a una nuova convenzione con l’Azienda ospedaliera pisana, le azioni di merchandising con i prodotti a marchio Pisa Is, il protocollo con l’Ateneo per la promozione internazionale della città, le massicce campagne di comunicazione specifiche, “Tutti i piani della bellezza” e “Pisa is much more”, i progetti con la Camera di Commercio di Nizza, l’approvazione del Piano di gestione Unesco e il recente ingresso, per la prima volta, nel consiglio direttivo dell’Associazione dei beni italiani Patrimonio mondiale, queste sono soltanto alcune delle azioni strategiche messe in campo che possono farci guardare con fiducia al futuro».



Anno 2019, anno dei record “Nel 2019 l’attività turistica in Italia aveva realizzato un record assoluto […]. La quota di presenze dei turisti stranieri aveva superato per il terzo anno consecutivo quella delle presenze domestiche”, così scrive l’Istat (dicembre 2022). Stesso record aveva registrato il Comune di Pisa con il massimo delle presenze turistiche (1.987.769) e degli arrivi (824.695) nelle strutture ricettive del territorio (alberghiere, extra alberghiere e locazioni turistiche). Sempre l’Istat, aveva inserito Pisa alla 28^ posizione tra i Comuni italiani per numero di presenze negli esercizi ricettivi, secondo Comune in Toscana dopo Firenze.

Pandemia e crisi del turismo Con la pandemia e le conseguenti incertezze dovute al diffondersi del virus e alle limitazioni agli spostamenti, i numeri anche a Pisa sono precipitati. Nel 2020 è stato registrato -54% di presenze (911.013) e -66% di arrivi (276.299), seppure leggermente migliori rispetto al -70% a livello nazionale.

Segnali di ripresa Con il 2021 è iniziata la ripresa, confermata nel 2022 che sembra avviare il settore alla normalità, grazie all’adattamento alla convivenza con il virus Covid-19 e al ritorno degli stranieri in Italia.

Anche a Pisa si è registrata la ripresa dei flussi turistici verso la città e il litorale e nel 2022 le presenze, rispetto al 2020 anno del Covid, sono cresciute del +82% e gli arrivi del +152%. Bene anche il dato di confronto con il 2021 con le presenze aumentate nel 2022 del +38% e gli arrivi del 61%.

In particolare sono ritornati gli stranieri, come conferma il dato +287% degli arrivi nel 2022 sul 2020 e +242% delle presenze. Il confronto con il 2021 segna per il 2022 +123% di arrivi e +101% di presenze.

Anche gli italiani sono tornati a crescere, segnando +61% di arrivi e +22% di presenze sul 2020. Il confronto con il 2021 segna per il 2022 +12 % di arrivi e +4 % di presenze.

Tra le note positive, da segnalare che ha tenuto il periodo medio di permanenza, attestato in fase pre-Covid a 2,4 notti (dato identico nel 2017-2018-2019), poi salito addirittura a 3,3 notti nel 2020 e a 2,8 notti nel 2021, per poi assestarsi nuovamente a2,4 notti di permanenza media.

Aumentati i posti letto disponibili Nel settore alberghiero nel 2022 sono stati attive 74 strutture per un complessivo di 6.273 posti letto. Sono 474 le strutture extralberghiere per una capacità ricettiva di 10.445 posti letto. Dal 2019 sono state attivate anche le locazioni turistiche che risultano 537 per un totale di 2.322 posti letto. In totale i posti letto disponibili nel Comune di Pisa sono passati da 18.799 del 2019 a 19.040 del 2022 (+ 1,3%).



Arrivi turistici Il fronte degli arrivi (dati ancora provvisori) registra nel 2022 un sostanziale ritorno al 2017. Infatti gli arrivi sono stati 696.252, ma la pandemia ha annullato gli incrementi del 2018 e soprattutto del 2019 quando gli arrivi furono 824.695 (-15%).

Tuttavia, il trend segna una balzo del +56% nel 2021 e del +62% nel 2022. Un dato che rimbalza addirittura al +152% se rapportato al 2020.

Tra gli arrivi il 62% sono stranieri (429.529). Anche in questo caso, si è trattato di un massiccio ritorno rispetto al 2020 (110.871, +287%) e al 2021 (192.475, +123%). Rimane ancora la distanza sul 2019 quando gli arrivi furono 519.459 (-17%), mentre quasi annullate le distanze con il 2017 (-0,5%).

Simile il dato del 38% degli arrivi italiani (266.723). Nel 2022 vi è stato un incremento del +12% sull’anno precedente (237.661) e del +61% sul 2020 (165.428). Rispetto al 2019 il dato registra -13%.

ARRIVI Totali (italiani + stranieri) Periodo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 provvisori Gennaio 32.960 32.772 33.438 41.375 7.536 17.158 Febbraio 34.041 37.575 37.787 37.961 7.899 24.995 Marzo 44.658 49.765 47.588 5.507 7.608 33.748 Aprile 71.348 73.763 76.868 647 8.572 61.549 Maggio 72.316 82.801 82.427 1.853 18.693 68.518 Giugno 74.026 91.830 96.745 11.603 36.390 81.164 Luglio 85.379 107.316 102.129 38.774 72.673 99.903 Agosto 81.091 97.887 104.815 62.233 90.153 98.505 Settembre 68.125 83.879 83.203 42.548 61.752 81.981 Ottobre 60.596 70.954 75.326 22.128 57.816 62.658 Novembre 36.867 46.101 43.323 6.376 33.371 35.062 Dicembre 29.400 39.748 41.046 5.294 27.673 31.011 totale 690.807 814.391 824.695 276.299 430.136 696.252 SOLO italiani Periodo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 provvisori Gennaio 19.073 18.089 18.732 22.043 6.771 12.735 Febbraio 18.358 20.291 19.942 21.770 7.040 15.665 Marzo 21.365 22.409 24.579 3.784 6.921 19.333 Aprile 27.335 27.360 29.959 586 7.776 24.046 Maggio 23.223 23.712 25.945 1.736 14.810 23.066 Giugno 24.339 30.193 31.631 9.787 24.633 28.303 Luglio 22.884 28.787 27.338 23.132 33.696 27.593 Agosto 22.989 29.003 31.841 36.176 40.467 28.718 Settembre 21.675 26.210 25.526 21.909 27.212 25.397 Ottobre 20.132 24.123 26.677 14.201 28.523 25.052 Novembre 21.820 25.903 22.536 5.579 20.610 19.007 Dicembre 16.163 21.527 20.530 4.725 19.202 17.808 totale 259.356 297.607 305.236 165.428 237.661 266.723 SOLO Stranieri Periodo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 provvisori Gennaio 13.887 14.683 14.706 19.332 765 4.423 Febbraio 15.683 17.284 17.845 16.191 859 9.330 Marzo 23.293 27.356 23.009 1.723 687 14.415 Aprile 44.013 46.403 46.909 61 796 37.503 Maggio 49.093 59.089 56.482 117 3.883 45.452 Giugno 49.687 61.637 65.114 1.816 11.757 52.861 Luglio 62.495 78.529 74.791 15.642 38.977 72.310 Agosto 58.102 68.884 72.974 26.057 49.686 69.787 Settembre 46.450 57.669 57.677 20.639 34.540 56.584 Ottobre 40.464 46.831 48.649 7.927 29.293 37.606 Novembre 15.047 20.198 20.787 797 12.761 16.055 Dicembre 13.237 18.221 20.516 569 8.471 13.203 totale 431.451 516.784 519.459 110.871 192.475 429.529



Presenze turistiche Nel 2022 (dati provvisori) le presenze turistiche al momento registrate sono ritornate ai livelli del 2017. Il dato di 1.660.422 presenze, composto dal 51% di stranieri (854.609) e dal 49% di italiani (805.813) è un forte segnale di ripresa del turismo a Pisa.

Se rapportato al 2021 rappresenta un balzo del +38% e addirittura dell’+82% sul 2020. Rimane ancora la distanza sul 2019, anno di maggiori presenze turistiche (-16%), mentre risultano annullate le distanze con il 2017 (-0,1%).

La ripresa nel biennio 2021-22 è stata assicurata dal ritorno degli stranieri, mentre le presenze degli italiani si sono dimostrate costanti negli anni, garantendo nel 2020 che il crollo del -54% rispetto all’anno precedente non fosse ancora più drammatico.

Nel 2022 le presenze straniere sono state 854.609 (51% sul totale), registrando un +101% sull’anno precedente e +242% sul 2020. Superate le presenze del 2017 (832.392) ma un -15% sul 2019, anno del massimo di presenze a Pisa.

Le presenze degli italiani nel 2022 sono state 805.813 (49% sul totale) rappresentando un incremento del +4% sul 2021 e del +22% sul 2020 (661.509). Il calo rispetto al 2019 è del -19%.

PRESENZE Totali (italiani + stranieri) Periodo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 provvisori Gennaio 84.551 82.016 88.534 94.073 33.055 48.184 Febbraio 83.405 89.501 90.461 88.969 33.060 61.525 Marzo 105.243 112.094 114.833 41.912 33.236 79.308 Aprile 147.793 153.215 157.387 29.901 35.103 125.812 Maggio 153.550 169.922 166.678 30.400 58.736 143.410 Giugno 179.776 208.649 222.384 46.758 102.060 186.304 Luglio 223.392 283.848 280.753 136.219 206.529 255.886 Agosto 240.960 288.419 304.451 203.547 277.945 273.283 Settembre 165.950 204.835 215.567 125.854 159.734 195.538 Ottobre 122.460 147.222 152.223 57.600 119.808 132.758 Novembre 84.275 106.585 100.339 30.387 76.898 83.601 Dicembre 70.260 95.298 94.159 25.393 65.592 74.813 totale 1.661.615 1.941.604 1.987.769 911.013 1.201.756 1.660.422 SOLO italiani Periodo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 provvisori Gennaio 57.382 53.238 57.220 59.798 28.134 38.043 Febbraio 53.661 55.960 56.686 58.538 27.964 41.758 Marzo 61.868 62.191 68.453 34.174 27.896 49.681 Aprile 70.426 72.949 75.693 25.402 29.980 57.103 Maggio 66.449 69.504 71.436 24.918 47.191 59.038 Giugno 84.241 99.848 104.568 40.308 76.518 82.908 Luglio 93.326 126.168 125.072 101.627 122.960 106.361 Agosto 115.314 147.510 156.204 148.499 163.353 124.438 Settembre 74.669 99.469 99.948 82.939 89.063 84.482 Ottobre 51.440 64.708 67.636 38.830 63.449 61.001 Novembre 55.419 70.249 63.432 25.125 50.991 51.651 Dicembre 45.028 60.070 58.558 21.351 48.687 49.349 totale 829.223 981.864 1.004.906 661.509 776.186 805.813 SOLO Stranieri Periodo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 provvisori Gennaio 27.169 28.778 31.314 34.275 4.921 10.141 Febbraio 29.744 33.541 33.775 30.431 5.096 19.767 Marzo 43.375 49.903 46.380 7.738 5.340 29.627 Aprile 77.367 80.266 81.694 4.499 5.123 68.709 Maggio 87.101 100.418 95.242 5.482 11.545 84.372 Giugno 95.535 108.801 117.816 6.450 25.542 103.396 Luglio 130.066 157.680 155.681 34.592 83.569 149.525 Agosto 125.646 140.909 148.247 55.048 114.592 148.845 Settembre 91.281 105.366 115.619 42.915 70.671 111.056 Ottobre 71.020 82.514 84.587 18.770 56.359 71.757 Novembre 28.856 36.336 36.907 5.262 25.907 31.950 Dicembre 25.232 35.228 35.601 4.042 16.905 25.464 totale 832.392 959.740 982.863 249.504 425.570 854.609

Dati degli InfoPoint Intanto, anche L’Ufficio Turistico ha reso noti i numeri dei visitatori che sono passati dai tre Infopoint di piazza Duomo, piazza XX Settembre-palazzo Gambacorti e Tirrenia (aperto nel periodo estivo).

Da gennaio a dicembre sono transitate per richiesta di informazioni 82.505 persone. Di questi 24.785 italiani (30%), 44.998 provenienti da paesi dell’Unione Europea (55%) e 12.722 da paesi extra Ue (15%).

Tra i paesi di provenienza, oltre all’Italia, ci sono Francia (15.016), Spagna e Portogallo(12.192), Inghilterra (7.222), Stati Uniti (7028), Germania (6.610). Tra le maggiori richieste mappe della città (37%), informazioni varie (26%), musei e monumenti da visitare (7%), bagni pubblici (7%) e altre.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa