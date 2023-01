Volley Scandicci, Yao Di nuova giocatrice della Savino Del Bene

La società Savino Del Bene Volley comunica di aver raggiunto l'accordo con la palleggiatrice cinese Yao Di. Da oggi la giocatrice classe 1992 va ad integrare il roster affidato a coach Massimo Barbolini.

Yao Di sbarca in Europa ed in Italia per la prima volta nella sua carriera, lasciando la formazione del Tianjin Nuzi Paiqiu Dui, con cui si è recentemente laureata campionessa di Cina, centrando il suo settimo successo nel massimo campionato cinese.

Biografia – Trentenne originaria di Tianjin, Yao Di è una palleggiatrice di 182 cm. Nella sua carriera ha sempre militato nella formazione della sua città, giocando ininterrottamente dal 2011 al 2023 con la maglia del Tianjin Nuzi Paiqiu Dui, formazione con cui ha conquistato sette campionati cinesi, due campionati asiatici per club ed a livello individuale il premio di miglior palleggiatrice della Chinese Volleyball League (2017).

A livello di nazionale Yao Di ha fatto il suo esordio con l'under-20 della Cina nel 2011, venendo nominata come miglior palleggiatrice del mondiale di categoria, un riconoscimento che Yao Di ha ottenuto anche due anni più tardi, quando con la sua Cina si è imposta nella rassegnata iridata dedicata alle formazioni under-23.

L'esordio con la nazionale maggiore è arrivato nel 2013 e negli anni successivi Yao Di si è tolta diverse soddisfazioni con la maglia del suo paese, vincendo una Coppa del Mondo, una Grand Champions Cup ed una medaglia di bronzo sia alla Volleyball Nations League che al Campionato Mondiale disputato nel 2018 in Giappone.

Le dichiarazioni di Yao Di

“Questa è la prima volta che gioco per un club estero. Spero, con il supporto dei nostri tifosi, di poter dare il mio massimo”

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa