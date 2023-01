Dopo di Noi e Lucani in Toscana assieme 'con le mani in pasta'

Questa mattina – sabato 14 gennaio 2023 – Casa Pontorme della Fondazione Dopo di noi si è trasferita a La Vela – Margherita Hack di Avane (Empoli) per incontrare l’Associazione dei Lucani in Toscana (ALT) - che negli anni precedenti ha organizzato anche numerosi corsi di cucina rivolti a grandi e piccoli - ed imparare con loro come si prepara la pasta fatta in casa.

"L’idea nasce – dice l’animatore della Fondazione, Gianpiero Iorio- dall’obiettivo primario che ha il nostro Ente: aiutare le persone con disabilità nel percorso verso l’autonomia personale. Da inizio 2022 si è strutturato un gruppo che frequenta, durante il giorno, Casa Pontorme situata nell’omonima frazione empolese".

Lorenzo, Cristina, Sergio, Maurizio, Leonardo e Federigo stanno ottenendo grandi soddisfazioni nel rendersi conto di saper curare piccoli aspetti della vita quotidiana, dove la preparazione dei loro piatti preferiti ha sicuramente riscosso maggiore successo. "Perciò – dice Iorio – quando ho prospettato loro la possibilità di imparare a preparare la pasta fatta in casa, i ragazzi si sono subito mostrati entusiasti dell’iniziativa, al punto da esprimere un desiderio: riuscire a preparare un pranzo per le loro famiglie con protagonista, ovviamente, la pasta fatta in Casa Pontorme".

Lo scorso novembre Casa Pontorme ha ospitato l’associazione ALT offrendo loro un aperitivo preparato dagli inquilini della Casa. Questo è stato un primo momento dove il gruppo ha iniziato a prendere familiarità con i prodotti tipici della Basilicata. Successivamente, è stato pensato un percorso che porterà a realizzare il piccolo-grande desiderio di questi fantastici ragazzi.

La Fondazione ringrazia per la disponibilità l’Associazione ALT, la quale si è da subito dimostrata entusiasta e pronta a realizzare questa iniziativa.