I vigili di Firenze Ovest sono intervenuti alle ore 12 di domenica 15 gennaio nel comune di Firenze in Via Edoardo Detti, per un incendio di baracche e di alcune masserizie, per un probabile ricovero di fortuna di persone senza fissa dimora. I pompieri, giunti con due automezzi e sette unità, hanno estinto l’incendio. Dalle verifiche effettuate non risultano persone rimaste coinvolte.