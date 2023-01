Tanti animali in piazza a San Miniato per la tradizionale benedizione

Così tanta gente a San Miniato per la benedizione degli animali in onore di Sant’Antonio Abate non si vedeva dall’epoca pre covid: nella mattinata di domenica 15 gennaio piazza Dante si è riempita di bambini, famiglie e animali, di tutti i tipi.

Tantissimi cani, poi gatti, cavalli, un pony, una capra e anche due criceti, che sono stati benedetti da don Francesco Zucchelli, dopo gli interventi del presidente di Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini e del sindaco Simone Giglioli.

La mattinata ha visto anche la premiazione dei tre animali più simpatici, scelti da una giuria di bambini così composta: Mattia Perugi, Tosca Pieri, Claudia De Masi, Carlo Guerrini, Matilde Taddei, Olimpia Marrucchi, Greta Esposito, Nicole Belfiore, Benedetta Baronti, Margherita Puccini, Livia Barlafante, Elena Arzilli, Fabrizio Bollini, Levante Paoletti, Amelia Pagni, Tommaso Pianigiani e Livia Poli. A vincere il primo premio è stata la gatta Cleopatra, di proprietà di Elettra Squilloni; a seguire i criceti di Bianca e Lorenzo e il cane Spritz di Giulia Mori.

“E’ una tradizione millenaria – ha sottolineato Gabbanini – che si ripete anche quest’anno. Grazie a tutte le persone che sono venute qui”. Ai premiati è stato consegnata una coccarda, mentre a tutti gli altri una medaglietta. “Bello vedere una piazza così piena – ha aggiunto il sindaco Giglioli – si torna alle vecchie edizioni con una piazza popolata da bambini, famiglie e animali”. L’evento è stato organizzato da Fondazione San Miniato Promozione e Comune di San Miniato con la collaborazione di Movimento Shalom, Centro EquiEduca e Mercati della Terra.

Fonte: San Miniato Promozione - Ufficio stampa