Carabinieri San Miniato, in congedo il brigadiere Mario Rosario Savarese

Il Brigadiere Mario Rosario Savarese è stato posto in congedo, dopo oltre 36 anni di servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri. Il Brigadiere è stato salutato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pisa, Colonnello Mauro Izzo, presso la caserma “Sandulli Mercuro” in Pisa e successivamente presso il Comando di Compagnia di San Miniato (PI), ove il Comandante, Maggiore Francesca Lico ed i militari della sede gli hanno riconosciuto stima e gratitudine per la dedizione e la disponibilità dimostrate e gli ottimi risultati ottenuti nei tanti anni di onorata carriera militare al servizio della comunità.

Campano, arruolatosi nel 1986, dopo aver frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, nel giugno del 1987 fu destinato alla Stazione Carabinieri di Locorotondo (BA) con il grado di Carabiniere e poi, a seguito di specifico corso presso il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale (ora anche per la Transizione ecologica) di Roma, nel giugno del 1994 fu trasferito al Nucleo Operativo Ecologico (NOE) Carabinieri di Roma; dal dicembre del 1996 venne impiegato nel medesimo incarico presso la sede del NOE di Napoli, per poi passare, nel dicembre del 2001 a quella del NOE di Firenze.

Nel corso del periodo fiorentino, nel 2004, partecipò alla missione umanitaria Antica Babilonia in Iraq, poi al rientro, successivamente, nel giugno del 2006, giunse, quale addetto, alla Stazione Carabinieri di San Miniato (PI). Tra il 2014 e il 2015 ha prestato, poi, servizio in Africa, presso la Base Militare Italiana interforze di Gibuti.

Nel 2015, dopo il periodo di formazione presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri (RM), viene promosso Vice Brigadiere, rientra al reparto e nel dicembre del 2017 giunge al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Miniato (PI) quale Capo equipaggio all’aliquota Radiomobile, assolvendone anche l’incarico di Comandante Interinale fino all’ultimo giorno di servizio. Nel corso della sua lunga carriera militare, il Brigadiere, che ha sempre goduto di grande considerazione da parte dei colleghi e della scala gerarchica, oltre agli encomi ricevuti, è stato decorato della croce d’oro con stella per anzianità di servizio.