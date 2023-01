Sangiuliano fa discutere: "Dante fondatore del pensiero di destra italiano"

"Il fondatore del pensiero di destra in Italia è stato Dante Alighieri: la destra ha cultura, deve solo affermarla". Lo ha detto Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, durante la kermesse di Fratelli d'Italia a Milano. Le frasi del ministro hanno suscitato da subito molte critiche da una parte e dall'altra, specie in Toscana, dato il riferimento a uno dei fiorentini più illustri.

Molte le repliche dal mondo politico. "Il Ministro Sangiuliano lasci stare almeno Dante - afferma Irene Manzi, capogruppo Pd in commissione cultura - capiamo che è un ottima fonte di pubblicità e che al Ministro piace pronunciare parole in libertà, ma non scomodiamo il padre della lingua italiana".

La capogruppo PD al Senato Simona Malepezzi ha parlato di "Parole assurde e senza senso". Raffaella Paita di Iv ha ironizzato su Twitter: "Scomodare così Dante, il ministro della Cultura ha qualche problema con la storia e la Meloni ha qualche problema con la scelta dei ministri".