Doppia aggressione in piena notte in centro a Firenze

Doppia aggressione di notte a Firenze. In via Palazzuolo sono intervenute le volanti della polizia. Nel primo caso intorno alle 3 un uomo, indicato come straniero, è stato trovato in stato di quasi incoscienza e con lesioni al volto. Un testimone ha detto di aver visto l'uomo aggredito da un gruppo, poi dileguatosi. L'uomo, che non aveva documenti, è stato portato in ospedale venendo poi dimesso.

In quel momento è arrivato un 25enne di origini romane, già noto alle forze dell'ordine. A bordo della sua Bmw non riusciva a passare dalla strada e ha iniziato a inveire contro i sanitari intervenuti. Quando è arrivata la polizia ha iniziato a urlare anche contro gli agenti, è stato quindi denunciato e sanzionato perché ubriaco.

Alle 5:15 il secondo intervento in via Palazzuolo per un'altra aggressione: anche in questo caso l'uomo è stato soccorso davanti allo stesso locale dove sarebbe stato picchiato il primo ferito. Gli atti saranno inviati anche alla polizia amministrativa per le valutazioni sul locale.