Furti con spaccata a Cecina per le Feste, denunciato

Un 36enne è stato denunciato per furto in alcuni locali della periferia di Cecina. L'uomo, di Rosignano Marittimo, durante le feste natalizie ha rotto i vetri delle porte di ingresso di un bar, di un panificio e di una ferramenta. All'interno ha poi rubato complessivamente 150 euro di fondo cassa. Ha anche danneggiato alcuni pc e i sistemi di videosorveglianza.

Grazie agli elementi raccolti in sede di denuncia, all’attenta analisi dei filmati delle telecamere presenti all’interno delle citate attività e delle telecamere comunali, i carabinieri hanno stretto il cerchio attorno al citato 36enne, già noto per episodi simili, nonostante quest’ultimo avesse utilizzato accorgimenti per mascherarsi il volto e si fosse servito di un veicolo riconducibile ad una terza persona.