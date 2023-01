Ruba tv a Empoli e monopattino a Pontedera, scatta la denuncia

Ha rubato un monopattino elettrico a Pontedera e un televisore a Empoli. Per questo è scattata la denuncia. Nel mirino dei carabinieri pontederesi è finita una persona, sorpresa durante un controllo.

I militari hanno fermato il soggetto in questione e lo hanno trovato con un coltello a serramanico. La successiva perquisizione domiciliare ha fatto trovare un monopattino Ducati rubato prima di Natale in un maxistore di Pontedera. Inoltre è stata trovata una tv, risultata rubata in un negozio di Empoli.