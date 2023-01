Lavori di Publiacqua a Borgo San Jacopo a Firenze

Martedì 17 Gennaio, a partire dalle ore 9.00, i tecnici di Publiacqua interverranno sulla condotta DN 600 (60 centimetri di diametro) che corre sotto Borgo San Jacopo. Un intervento di manutenzione finalizzato a migliorare l’efficienza di una delle tubazioni principali a servizio dell’Oltrarno e che potrebbe comportare una diminuzione della pressione, avvertita maggiormente nelle abitazioni poste ai piani alti e prive di autoclave, sulle seguenti zone della città: zona Oltrarno (compresa tra Piazza Pier Vettori e Piazza Gaddi a ovest, Piazza dei Pitti a est, il fiume Arno a nord e viale Aleardi, via Burchiello e viale Petrarca a sud-est), zone Isolotto, Soffiano e Ponte a Greve (compresa tra viale Etruria e viale Talenti a nord, via di Soffiano e via di Scandicci a sud-est, il torrente Greve a ovest), zone Statuto - Poggetto – Rifredi - Sodo (compresa tra il torrente Mugnone a sud - sud est, la ferrovia a ovest, via Vittorio Emanuele II – via Alderotti – Viale Morgagni e via delle Panche a est, via Spinucci a nord).

La situazione tornerà a normalizzarsi al termine del lavoro prevista, salvo problemi tecnici, per le ore 9.00 di Mercoledì 18 Gennaio.

In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.

Segnaliamo che nel corso delle lavorazioni rimarranno comunque disponibili le fontanelle pubbliche ed i Fontanelli di Alta Qualità presenti nelle zone interessate.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa