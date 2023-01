Scuole Fucecchio, IV: "Soddisfatti del programma presentato"

Il comitato Italia Viva Fucecchio ha ritenuto indispensabile partecipare alla presentazione dei progetti riguardanti le scuole dell’infanzia da parte della giunta comunale. La presentazione, svoltasi sabato 14 gennaio presso la sala consiliare, ha riguardato il rifacimento della scuola dell’infanzia “La casetta nel bosco” delle Vedute e dell’intero polo di via Foscolo. I progetti sono stati finanziati tramite il PNRR. “La ristrutturazione delle scuole fucecchiesi, così come altri progetti di cui ha parlato il sindaco Spinelli, uno su tutti la strada di collegamento tra Fucecchio e San Miniato – spiega il coordinatore di IV Aurora Del Rosso, la quale era presente insieme ad alcuni membri del comitato: Daniela Castiello, Luca Cecconi e Giusy Romano – sono da anni un obiettivo dell’amministrazione comunale, sin da quando io stessa facevo parte della giunta. Dobbiamo ammettere che aver ottenuto i fondi del PNRR è davvero un ottimo risultato. Come Italia Viva Fucecchio – prosegue Del Rosso - ci riteniamo soddisfatti del programma presentato per le scuole e ci aspettiamo un incontro tecnico anche sugli altri investimenti previsti grazie al PNRR”.

Aurora Del Rosso - coordinatrice di Italia Viva Fucecchio