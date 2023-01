Incidente all'alba a Sesto Fiorentino, due giovani in codice rosso

Un 17enne e un 19enne sono in serie condizioni dopo un incidente a Sesto Fiorentino. I due viaggiavano su una moto, finita poi a terra in prossimità di via Lucchese. L'incidente è avvenuto alle 5 di domenica 15 gennaio.

Da una prima ipotesi sembra che il mezzo abbia fatto tutto da solo, ma non si esclude il coinvolgimento di altri veicoli. Non ci sono testimoni. I due giovani non sarebbero in pericolo di vita.

I due feriti sono stati portati subito dalle ambulanze a Careggi in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.