Entra in casa, distrugge i mobili e fugge via: la madre chiama la polizia

Sarebbe entrato a casa della madre, dove non abita più, distruggendo mobili e infissi. È successo ieri pomeriggio in un'abitazione in zona Cisanello a Pisa dove, intorno alle 16.45, è intervenuta la polizia. Un giovane di vent'anni, senza apparente motivo, è entrato nella casa della madre devastandone il contenuto. La donna, spaventata, è fuggita rifugiandosi dalla sorella per poi avvertire la polizia. La pattuglia, giunta sul posto, non ha rintracciato il 20enne perché già dileguatosi. Già noto per più precedenti, gli agenti hanno informato la madre dei suoi diritti.

Nello stesso pomeriggio poco prima, intorno alle 15, la polizia di Pisa è intervenuta in via Di Gagno in un appartamento di un condominio dove si era sviluppato un incendio. Il residente avrebbe riferito agli agenti di non essersi accorto di aver lasciato una pentola sul fuoco, che ha provocato l'incendio spento tempestivamente dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi sanitari per verificare le condizioni psicofisiche dell'uomo.