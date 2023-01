La Biblioteca di Santa Croce "non va a letto presto"

Il progetto "la Biblioteca non va a letto presto", proposto tra gennaio e maggio 2023 dalla Biblioteca Comunale Adrio Puccini di Santa Croce sull'Arno, offre alle piccole lettrici e ai piccoli lettori amanti dei libri un'occasione nuova per incontrare vecchi e nuovi personaggi della letteratura, quella scritta proprio per loro, ma in alcuni casi un po’ dimenticata.

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con l’operatrice Diletta Landi che prenderà per mano i bambini e le bambine curiose e li accompagnerà in avventure sempre nuove, pescate come perle rare tra i libri della Biblioteca.

Dare voce ai racconti, dare suono alle storie tirandole fuori dai libri è una pratica molto gradita ai bambini e alle bambine, come dimostrano ogni volta che vengono in Biblioteca. L'ascolto dei libri "dal vivo" assume per loro un ruolo importante perché una volta catturata l’ attenzione, è in grado di suscitare le loro emozioni e di fa volare la fantasia.

Ascoltare una storia per i bambini e le bambine non è mai un'azione passiva: durante l'ascolto la mente vola e si produce un'infinita tavolozza di idee, emozioni, immagini tutte originali, che nascono proprio dal suono della voce e dalle relazioni tra le parole che vibrano nell'aria e la storia raccontata. L’esperienza di ascoltare insieme agli amici storie fantastiche e avventurose è un modo per sentirsi coinvolti e scoprire mondi sconosciuti.

L’Isola del tesoro, tra lupi di mare, capitani di lungo corso, pirati e ammutinamenti sarà la storia avvincente del primo incontro, programmato per venerdì 20 gennaio alle ore 21.00 in Biblioteca Comunale “Adrio Puccini”.

Gli incontri successivi, tutti programmati di venerdì, (tanto il sabato non si va a scuola) ci saranno: il 24 febbraio, il 17 marzo, il 28 aprile e il 26 maggio tutti alle 21.00

Possono partecipare tutti i bambini e le bambine da 7 a 70 anni

L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è gradita

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno