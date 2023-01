Tutte donne a dirigere la partita di calcio: succede in Toscana in serie C

Tutte donne a dirigere la partita di calcio. Succederà anche in serie C dopo l'esordio assoluto nel calcio maschile in Coppa Italia nella partita Napoli-Cremonese, che ha visto la terna arbitrale di Maria Sole Ferrieri Caputi arbitro e Francesca Di Monte e Tiziana Trascatti assistenti di linea. Un tris di tutte donne arbitrerà adesso anche Aquila Montevarchi-Siena, sfida tutta toscana del girone B in programma per domenica, dove anche il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da una donna.

Da quanto emerso dalla Lega Pro, la partita sarà diretta da Maria Marotta della sezione di Sapri, Veronica Vettorel e Giulia Tempestilli come assistenti mentre il quarto ufficiale sarà Deborah Bianchi.