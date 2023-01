L'amministrazione comunale incontra le parti sociali per parlare di bilancio e futuro

Un momento di condivisione per presentare il bilancio di previsione del Comune di Fucecchio e al contempo fare una panoramica sugli investimenti in agenda. Sono stati i principali temi trattati nell'incontro tra l'amministrazione comunale e i rappresentanti del sindacato CGIL che si è tenuto ieri alla presenza del sindaco Alessio Spinelli, dell'assessore al bilancio Fabio Gargani e della responsabile del servizio finanziario Agnese Granchi. Per il sindacato sono intervenuti Gianluca Lacoppola, coordinatore CGIL Empolese Valdelsa, Fabio Gozzi, Patrizia Rosati e Luca Fondelli, rappresentanti dello SPI CGIL di Fucecchio.

Sono stati principalmente due i temi trattati durante l'incontro: gli argomenti della spesa corrente del Comune di Fucecchio e gli investimenti in programma nei prossimi anni.

Parlando di spesa corrente, il sindaco Spinelli si è soffermato in particolare sulla manovra fiscale che per il 2023 non prevede aumenti tributari (se non minimi adeguamenti) per i cittadini, con IRPEF e IMU immutati rispetto agli ultimi tre anni. Il Comune di Fucecchio destinerà alla spesa sociale 1 milione e 335 mila euro, cifra che verrà destinata all'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa al quale è stata delegata la gestione dei servizi. Si è parlato inoltre del passaggio dalla TARI alla TARIC, tariffa corrispettiva, e di altri servizi pubblici quali mensa e trasporto scolastico. Saranno aumentate le tariffe della piscina intercomunale di Fucecchio e Santa Croce sull'Arno, una decisione necessaria per fronteggiare le maggiori spese energetiche e i maggiori costi di gestione dell'impianto. Da questi aumenti però sono state escluse le fasce più deboli al fine di tutelare il valore sociale e terapeutico dell'attività. Tutti aspetti molto apprezzati dal sindacato.

Passando agli investimenti futuri, il sindaco ha presentato e dettagliato i progetti in agenda per i prossimi tre anni, tra cui anche quelli che saranno realizzati grazie ai finanziamenti ottenuti dal PNRR. Si è parlato quindi dei due progetti di rinnovamento del polo scolastico di via Foscolo e della scuola dell'infanzia di Vedute, degli interventi di rigenerazione urbana che coinvolgeranno il capoluogo come elemento trainante del territorio, in particolare il parco Corsini, piazza Amendola, corso Matteotti, piazza Padre Ceci, il parcheggio di via Sbrilli, dei progetti di recupero degli alloggi HOME di edilizia sociale, e dell'implementazione della rete di piste ciclabili già avviata negli scorsi anni.

“E' stato un confronto utile ed approfondito – commenta Gianluca Lacoppola -. Come sindacato apprezziamo la scelta dell'amministrazione comunale di mantenere invariata la manovra tributaria e l'impegno profuso al fine di ottenere i fondi del PNRR che permetteranno di realizzare interventi di miglioramento urbano da cui l'intera comunità troverà giovamento”.

A conclusione dell'incontro, sia l'amministrazione che il sindacato hanno espresso la volontà di concordare quanto prima un nuovo momento di condivisione per valutare i possibili investimenti sui temi legati alla sanità e al sociale e eventualmente per sottoscrivere un protocollo d'intesa al fine di valorizzare la contrattazione di anticipo per quanto riguarda gli appalti pubblici.

"L'amministrazione comunale - aggiunge il sindaco Spinelli - è molto soddisfatta di questo incontro con i sindacati. È stato un momento importante e molto costruttivo che vogliamo proseguire anche in futuro. Abbiamo affrontato tanti temi cruciali, come il miglioramento infrastrutturale. Penso ad esempio al nuovo accesso al territorio che ci sarà con la realizzazione del nuovo tratto della Sr436 tra San Miniato e San Pierino. Mi fa molto piacere che il sindacato abbia mostrato grande interesse verso i nostri progetti portando un contributo significativo alla discussione. Organizzeremo altri momenti di approfondimento per affrontare altri temi che sono di interesse comune".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa