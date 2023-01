Avvallamento sede stradale, cambia viabilità a Scandicci

Senso unico di via del Botteghino a Scandicci nel tratto compreso tra le rotatorie agli incroci con via Borgo ai Fossi e via Angela Merlin dal pomeriggio di mercoledì 18 gennaio 2023, con direzione consentita verso Borgo ai Fossi. La chiusura della corsia in direzione di Badia a Settimo si è resa necessaria per garantire le condizioni di sicurezza stradale a seguito di un avvallamento sulla carreggiata, aggravato dalle condizioni meteorologiche del periodo. Badia a Settimo resta in ogni caso raggiungibile percorrendo via dei Pratoni, viale Europa e via di Porto, oltre che dalla rotatoria 17 marzo, da via Rita Levi Montalcini e via Angela Merlin per immettersi in via del Botteghino.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa