Bagno a Ripoli piange l'ex vice sindaco Bernardini

“L’amore per le istituzioni, una passione profonda per la politica, lo spirito di servizio per la propria comunità coltivata con un’attività costante e in prima linea nell’associazionismo. Un amico e per un lungo tratto un compagno di strada. È stato tutto questo Fabio Bernardini, che oggi salutiamo per l’ultima volta, scomparso stamani all’alba all’età di 83 anni. Fin da ragazzo ha avuto il pallino della politica che negli anni lo ha portato a ricoprire importanti incarichi amministrativi. Dal ‘95 al ‘99 è stato assessore del nostro Comune, dal '99 al 2000 al fianco del sindaco Lastrucci ha ricoperto il ruolo di vicesindaco, per poi essere eletto nel 2004 consigliere per la Provincia di Firenze. Per lunghi anni dirigente della Regione Toscana, anche quando erano cessati i suoi incarichi istituzionali, Fabio non aveva mai messo di essere un punto di riferimento per la comunità. È stato uno dei soci fondatori della Fondazione Nuovi Giorni, di cui è stato fino alla fine una delle anime più attive, con il pensiero rivolto ad aiutare gli altri. Mancheranno davvero moltissimo il suo impegno e la sua intelligenza. A sua moglie Emma Carla e a sua figlia Giulia, sincere condoglianze da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale”.