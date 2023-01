Bando Erp, indetto il nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

I Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano Val di Pesa si preparano a stilare una nuova graduatoria per le famiglie che chiedono un alloggio popolare. E’ indetto infatti un bando pubblico per la formazione di tre elenchi finalizzati all’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) presenti sul territorio di ciascuno dei Comuni che compongono l’Unione Comunale Chianti Fiorentino. Gli alloggi sono assegnati da ogni singolo ente sulla base delle prossime graduatorie ai nuclei familiari richiedenti, in possesso dei requisiti richiesti. Possono partecipare al bando, pubblicato all’Albo pretorio e sui siti web dei singoli Comuni e dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino, i nuovi aspiranti all’assegnazione di un alloggio di ERP.

C’è tempo fino al 17 marzo 2023 per presentare la domanda che deve essere effettuata esclusivamente online, accedendo attraverso la propria identità elettronica SPID al seguente link: https://unionechiantifiorentino.sicare.it/sicare/benvenuto.php.

Quanto ai requisiti richiesti, è necessario che i componenti del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell’assegnazione, abbiano la cittadinanza italiana, la residenza anagrafica e il possesso di un’attestazione ISEE 2023, in corso di validità, avente un valore ISEE non superiore ad € 16.500,00. Per conoscere gli altri criteri, illustrati nel dettaglio tra i contenuti del bando, occorre consultare la documentazione relativa disponibile sulle reti civiche dei comuni interessati e dell’Unione comunale del Chianti fiorentino.

Le amministrazioni comunali hanno strutturato la domanda in modo da favorirne autonomamente la compilazione. Tuttavia per chi avesse bisogno di un supporto concreto è possibile rivolgersi agli uffici comunali e ai servizi di Patronato disponibili nel comune di residenza.

A San Casciano in Val di Pesa sono disponibili il patronato ACLI e il patronato CISL. Per prenotare un appuntamento con gli uffici comunali occorre contattare: Miriana Zecchi tel. 055 8256270 - Rosa Sarti tel. 055 8256267. Presso l’Ufficio URP del Comune di San Casciano Val di Pesa è possibile effettuare la procedura per l’ottenimento di SPID.

A Barberino Tavarnelle si possono contattare i dipendenti comunali Loris Agresti tel. 055 80 52 210 e Gianni Nencini Giubbolini tel. 055 8052387. Presso l’Ufficio URP del Comune di Barberino Tavarnelle è possibile effettuare la procedura per l’ottenimento di SPID.

A Greve in Chianti è possibile richiedere un supporto agli uffici comunali contattando Elisa Segreti tel. 055 8545216.

Fonte: Ufficio Stampa