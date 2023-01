Nasce  lo spazio biblioteca al circolo Arci di Montagnana

È stato inaugurato nell’ambito del 42° Concorso di Pittura “Spiga d’ Argento”, tenutosi dal 1 all’ 8 Gennaio, lo “Spazio Biblioteca” del Circolo Arci di Montagnana val di Pesa – Montespertoli.

Il taglio del nastro è avvenuto in occasione della premiazione del Concorso alla presenza del Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini e del Direttore degli Uffizi Eike Schmidt, il quale ha ricevuto il Premio Speciale “Spiga d’ Argento” dagli organizzatori del Concorso.

Lo “Spazio Biblioteca” è stato voluto e curato dai volontari del Circolo Arci di Montagnana val di Pesa che, con passione ed impegno hanno realizzato questo angolo all’interno del Bar per dare un servizio in più ai propri soci i quali, soffermandosi per prendere un caffè o un aperitivo, possono leggere un libro o sfogliare una rivista, oltre a poterli prendere in prestito. I libri sono circa 1200 donati dagli stessi soci del Circolo oppure portati dagli abitanti di Montagnana e dintorni che, sapendo dell’iniziativa hanno voluto contribuire. Così come ha contribuito anche il comitato Arci Empolese Valdelsa supportando l’acquisto della libreria e scaffali grazie al progetto “Circoliamo”.

Il Circolo ha fatto un importante lavoro di catalogazione di questi libri: dalla narrativa contemporanea alla cucina, dal giardinaggio alla storia, la religione, le Regioni d’ Italia, Firenze e le capitali Europee fino anche alla storia militare.

Non mancano le biografie, racconti gialli e soprattutto una sezione dedicata agli Autori locali come Bert D’Arragon, Leonardo Masetti, Sonia Brown, Carlo Mugelli, Sara Bini, Giancarlo Signorini che hanno donato alla biblioteca i loro libri e ai quali va un sentito ringraziamento.

Durante l’anno saranno organizzate anche altre iniziative all’interno dello “Spazio Biblioteca” come serate di lettura o incontri con autori.

Il Circolo e lo spazio biblioteca, dove è possibile prendere in prestito o consultare i libri, sono aperti il pomeriggio dalle 16,00 alle 23.00 dal martedì alla domenica.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo 0571671108 oppure per email a: montagnana@arciempolesevaldelsa.it.

Fonte: Ufficio Stampa Arci Empolese Valdelsa