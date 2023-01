La Birroteca Empoli, non il solito pub: in calendario degustazioni e concerti

Quanti eventi in programma a La Birroteca di Empoli, il beer shop di via Ridolfi 55 dedicato alle migliori birre artigianali della Toscana.

Questo fine settimana, venerdì 20 e sabato 21 gennaio, sarà dedicato a una degustazione di due nuove buonissime birre del birrificio Radical Brewery di Lucca.

Potrete assaggiare la Heavy Tune (Strong Scotch Ale), birra rossa con sentori di caramello e toffee, intensa ma scorrevole, oltre alla Harvest Ale (Rye IPA con luppoli italiani) con sentori di mango e pompelmo, classificatasi al 3° posto nella categoria WET all'Harvest Beers 2022 di Birra dell'anno.

Ogni tre birre sarà in omaggio un bicchiere Radical Brewery, oltre a tanti gadget.

La Birroteca, un'enoteca della birra

La Birroteca si contraddistingue per essere un luogo dove la tradizione delle bionde, rosse, scure, lager, stout o Ipa incrocia l'innovazione dei nuovi birrifici e della sperimentazione. Il focus è ovviamente sulle birre artigianali toscane, quelle dei micro-birrifici e dei produttori a Km0, soprattutto artigianali.

È possibile acquistare birre artigianali di alta qualità di tutta la Toscana oltre alle birre analcoliche e per celiaci. Oltre 150 le etichette proposte, scelto tra i migliori birrifici nazionali, con anche la possibilità di avere una birra alla spina da asporto nelle bottiglie in vetro o con lo spillatore da casa mini-keykeg, da poter riempire a piacere con la nostra birra di qualità.

"Il nostro ambizioso progetto è portare a Empoli la cultura della birra, bevanda sociale per eccellenza, distinguendo tra bere e degustare", commenta il fondatore Matteo Ferrante.

La Birroteca Empoli non è solo un luogo di ritrovo: periodicamente vengono organizzati concerti e corsi di degustazione organizzati con mastri birrai d'eccezione, per sapere fin nel profondo cosa si beve e come si distinguono i vari sapori.

L'impegno alla Birroteca è stato ben ripagato con l'inserimento nella Guida alle Birre d'Italia 2023 di Slow Food Editore dello shop empolese.

La Birroteca

Via Ridolfi, 55 - Empoli

Tel 389 675 3209

labirrotecaempoli.beer

Mail: labirrotecaempoli@gmail.com

Facebook e Instagram