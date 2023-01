Casa, l’appello della Fondazione Caritas ai fiorentini: “Affittate quelle vuote a chi ne ha bisogno”

“Affittate le case vuote a chi ne ha bisogno”. È l'appello lanciato ai fiorentini dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze attraverso una campagna di sensibilizzazione sui media locali, dai giornali alle radio passando per il web.

L'invito ai cittadini proprietari di immobili è a partecipare all'iniziativa Housing Sociale, nell'ambito del progetto HousingNet, finanziato con fondi 8xmille della Conferenza Episcopale Italiana, che coinvolge oltre alla Fondazione anche la Caritas Italiana e la Caritas dell'Arcidiocesi di Firenze: chi ha un'abitazione non utilizzata può metterla a disposizione per un contratto di affitto intestato a persone che hanno alle spalle una condizione di povertà o emergenza abitativa e che hanno intrapreso un percorso verso l'autonomia, persone che hanno un lavoro con un contratto di medio/lungo periodo e che possono quindi pagare un affitto, ma hanno difficoltà a trovare abitazioni accessibili.

La Fondazione Caritas supporterà sia gli inquilini sia i locatari in tutte le fasi della locazione (inserimento, gestione della casa, gestione dei rapporti con il condominio, ecc.), accompagnandoli durante il percorso.

“L’autonomia abitativa rappresenta un passo fondamentale nell’inserimento sul territorio delle persone fragili - spiega Vincenzo Lucchetti presidente di Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze - Grazie a questo progetto possiamo dare una risposta concreta all’emergenza abitativa, dando una possibilità concreta a persone con un passato di difficoltà, ma che hanno lavorato sodo per costruire un futuro migliore, per sé e per i propri cari”.

“A Firenze il problema casa è molto grave - dice Riccardo Bonechi, direttore della Caritas diocesana fiorentina - e ed è per questo che, insieme alla Fondazione e alla Caritas nazionale, abbiamo deciso di darci da fare lavorando ai progetti Housing Net e Housing First per sostenere l’autonomia abitativa delle persone che escono dalle nostre strutture”.

Fonte: Ufficio Stampa