Nonna Ines compie 100 anni nel Chianti, un esempio di coraggio

Il Chianti celebra il compleanno di un’altra centenaria allungando la rosa delle anziane e degli anziani che hanno raggiunto l’ambito traguardo, superando in alcuni casi i 105 anni. La comunità di Marcialla si è unita alla gioia della famiglia per rendere omaggio alla compaesana di adozione chiantigiana, una donna forte, energica dalle tante qualità morali che ha investito tutta se stessa, sacrificando anche la propria giovinezza, per garantire unità e serenità alla sua famiglia.

Cento splendidi anni per Ines Denti, nativa della provincia di Milano e residente nella frazione del Comune di Barberino Tavarnelle da oltre venti anni.

Il sindaco David Baroncelli si è recato nell’abitazione di Ines per spegnere con lei le cento candeline e conoscere più da vicino l’anziana, bisnonna, nonna e zia di oltre 20 nipoti, appassionata di enigmistica e parole crociate, attività che ancora la tiene impegnata per gran parte della giornata, oltre all’amore per gli animali coltivato da sempre.

Quello di Ines è stato un percorso biografico complesso e in un certo senso ‘obbligato’, non immune da sofferenze, vincoli e frustrazioni. Nata dal secondo matrimonio del padre che aveva già quattro figli (due femmine e due maschi), ha dovuto assumersi ventenne la responsabilità di accudire i tre figli della sorellastra, deceduta prematuramente, e rinunciare ad ogni desiderio e prospettiva professionale e umana.

Ines, privata della sua libertà, ha vissuto di fatto la vita della sorella, come madre dei tre nipoti e successivamente moglie del cognato per rispondere ad uno stereotipo imposto dall’allora assetto patriarcale perché “bisognava fare così”.

Ines non ha mai scelto liberamente la vita che avrebbe voluto vivere. Eppure si è adattata e con il tempo ha trovato lo spazio per esprimere il meglio di se ed essere felice o afferrarne rari frammenti nella quotidianità.

“Nonna Ines - commenta la nipote Savina - non è mai stata lontana dalla mia famiglia, presente in tutte le vicissitudini belle e brutte, sempre di supporto morale e materiale, le siamo tutti profondamente grati”.

“La nonna è unica - dichiara la nipote - anche nella passione per gli animali, di tutti i tipi, cani, gatti, galline, papere, tuttora la mia cagnolina va da lei tutti i giorni, si fanno terapia a vicenda. C’è un amore incondizionato reciproco. E guai se non la porto, ci sgrida tutti!” Una nonna con il sogno della fattoria che nel Chianti ha trovato il suo habitat naturale.

“La forza di questa brillante e super nonna - conclude il sindaco David Baroncelli - è un esempio di forza, coraggio e determinazione, è riuscita nel suo obiettivo più grande: amare il prossimo più di se stessa e insegnare ad altri a farlo, ha offerto una lezione di altruismo durata tutta la vita, ricambiata oggi dal grandissimo affetto delle tante persone che la circondano e la stimano oltremisura”.

