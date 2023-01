Il cinema sbarca tra i banchi di scuola con un progetto di comunità. Gli studenti diventano registi e critici cinematografici

E se fossero le ragazze e i ragazzi ad insegnarci la grammatica delle immagini, a recensire e presentare i film nelle sale cinematografiche del Chianti? Nascerebbe un unico grande sogno da vivere a occhi aperti, con il privilegio di guardare al mondo e alle complessità contemporanee attraverso il punto di vista curioso, aperto, inclusivo dei più piccoli. Sono loro, gli studenti di San Casciano in Val di Pesa, a condividere con la comunità un’importante opportunità educativa e sociale che li aiuterà a ‘crescere’ quali spettatori consapevoli e critici cinematografici per riscoprire e trasmettere al pubblico tutta la magia che rivela e veicola il grande schermo. Il cinema, inteso come strumento di educazione all'immagine, arriva sui banchi di scuola e diventa esperienza collettiva entrando a pieno titolo nell'offerta formativa dell’Istituto Comprensivo “Il Principe” di San Casciano in Val di Pesa ed intrecciandosi alla cultura audiovisiva, alla passione per il cinema di un territorio nella sua quotidianità. Vincitore di un bando ministeriale che ha accolto la richiesta di finanziamento presentata dal Comprensivo di San Casciano, il progetto “Vi portiamo al Cinema” entra in classe e accende una nuova ‘lanterna magica’ per gli appassionati cinefili di San Casciano sotto la guida della responsabile scientifica Carolina Mancini. L’attività è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola ed è promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione.

Un’occasione educativa orientata non solo a realizzare un percorso di alfabetizzazione al linguaggio cinematografico, attraverso un ciclo di incontri, proiezioni in classe e al cinema, attività laboratoriali, condotti da un gruppo di professionisti del settore, per la produzione di video e cartoni animati, ma un invito esplicito rivolto al pubblico a tornare a vivere il cinema in prima persona, a comprendere, riflettere, amare lo stile, il messaggio, la potenza comunicativa di un film dopo aver assistito ad una proiezione. Protagonisti sono circa 800 studenti, iscritti alle scuole primarie di San Casciano, Mercatale e Cerbaia e alla scuola secondaria di primo grado di San Casciano coinvolti in un progetto che permetterà di loro di scoprire la vita di un set e conoscere la costruzione di un prodotto cinematografico, dalla sceneggiatura al montaggio. Gli studenti impareranno a leggere, interpretare e raccontare in brevi recensioni film attuali e alcuni dei capolavori che hanno fatto la storia del cinema internazionale con un’introduzione che guiderà alla visione, prima della proiezione in sala.

“L’obiettivo è quello di costruire nuove opportunità educative – spiega Carolina Mancini - che possano formare una nuova generazione di spettatori, critici e consapevoli che riscoprano nella sala una funzione sociale e aggregativa”. “Vi portiamo al Cinema” è realizzato in collaborazione con il Comune di San Casciano in Val di Pesa e il supporto di diversi esperti e dell'associazione Il Labirinto.

“Si tratta di un nuovo percorso – spiega il dirigente scolastico Marco Poli - che mira allo sviluppo della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo, consente l’apprendimento di strumenti e metodi di analisi che favoriscono consapevolezza e autonomia critica, un’importante occasione per le ragazze e i ragazzi delle nostre scuole che diventano motori propulsori di un dialogo in cui sperimenteranno le proprie capacità critiche e relazionali, potenzieranno le competenze trasversali legate all’arte e alla comunicazione dei linguaggi espressivi”.

“Il punto di forza del progetto – dichiara il sindaco Roberto Ciappi – è quello di condividere e aprire il percorso didattico alla cittadinanza”. “Il lavoro specifico e di altissima qualità – continua il primo cittadino - che coinvolgerà le ragazze e i ragazzi in un’attività di lettura e analisi filmica, affiancato da esperienze laboratoriali sulle competenze relative alla ripresa e al montaggio audiovisivo, diventa un’occasione sperimentale di crescita per tutta la comunità attraverso le proiezioni gratuite al Cinema Everest, precedute dalle presentazioni degli studenti”.

Il progetto prevede un film gratuito al mese (proiezioni serali aperte alla cittadinanza) da gennaio a maggio 2023. L’evento di apertura è affidato alla proiezione del film “Jo Jo Rabbit” (2019) di Taika Waititi in occasione della Giornata della Memoria, in programma venerdì 27 gennaio alle ore 20.45 al Cinema Everest di San Casciano in Val di Pesa. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il laboratorio di cartoni animati sul tema degli orti scolastici, finalizzato alla produzione di brevi filmati animati disegnati dagli alunni, è curato da Luca De Crescenzo, le lezioni di analisi e preparazione ai film in classe sono condotte da Neva Ceseri e Carolina Mancini. “Il progetto mette in campo anche l’acquisizione di competenze digitali – continua Carolina Mancini - abbiamo previsto infatti la creazione di un blog che sarà il 'diario' di questa esperienza gestita dai ragazzi e due pagine social Facebook e Instagram”. Il blog è guidato da Silvia Nanni dell'associazione Il Labirinto mentre il laboratorio di videorecensioni sarà curato da Alberto Peraldo. Info: https://viportiamoalcinema.wordpress.com. FB: vi portiamo al cinema. INSTAGRAM: vi_portiamo_al_cinema.

