Consegnate 18 case popolari a persone anziane

Taglio del nastro stamani per il nuovo edificio di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Pisa nel quartiere dei Passi e consegna delle chiavi agli assegnatari delle nuove case popolari di via Gioacchino Belli.

Sono 18 gli alloggi nuovi che l’Ufficio Casa del Comune di Pisa insieme ad Apes ha consegnato agli aventi diritto, persone anziane ultra 65enni che risultano dalla graduatoria del Bando per l’assegnazione degli alloggi ERP e dalla graduatoria del Bando per la mobilità in alloggi ERP.

Alla consegna erano presenti il Sindaco di Pisa, Michele Conti, l’assessore alle politiche sociali, Veronica Poli, il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, l’amministratrice di Apes, Chiara Rossi.

"Oggi è una giornata di festa con la consegna di 18 nuovi appartamenti ad altrettanti nuclei familiari di persone ultrasessantacinquenni - ha detto il sindaco Michele Conti -. Questo edificio si trova all’interno del quartiere I Passi, concepito secondo i criteri degli anni Cinquanta, ma con questo nuovo intervento, oltre agli appartamenti di edilizia popolare che oggi vengono consegnati, sono stati realizzati anche spazi comuni che saranno a disposizione non solo degli assegnatari ma del quartiere per attività di carattere sociale e ricreativo. Oggi, dunque, per i nuovi assegnatari è una giornata importante, potranno vivere in appartamenti nuovi e belli. Ma è importate per tutta la città. Noi abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo e riuscire a dare sempre risposte a tutti. Dal nostro insediamento, infatti, abbiamo consegnato una media di un appartamento a famiglia, tra alloggi nuovi o di risulta, senza fermarci mai nemmeno per il Covid".

Il nuovo edificio di edilizia popolare di via Belli, che fa parte del Progetto di Innovazione Urbana (PIU) per la rigenerazione urbana del quartiere dei Passi e nello specifico dell’azione “HOPE, Soluzioni abitative per l’inclusione sociale e l’impegno per gli anziani”, è stato finanziato con fondi POR-FESR (Programmi Operativi Regionali finanziati con Fondo europeo di sviluppo regionale) per un totale complessivo di 4,3 milioni di euro.

Come sono queste nuove case popolari. Il nuovo edificio, che ospita abitazioni di piccole dimensioni (circa 60 mq) dedicate alla residenza di persone anziane ultrasessantacinquenni, sole o accompagnate da un familiare, vede la presenza degli alloggi ai piani primo, secondo e terzo, mentre il piano terra è occupato da fondi ad uso sociale che verranno gestiti attraverso bandi comunali. Tutti gli alloggi hanno due camere, una zona giorno e un bagno adattabile in caso di presenza di disabilità. Ogni appartamento è dotato di balcone con ripostiglio. Grazie a un sistema di domotica in dotazione, si potranno spegnere tutte le luci e chiudere tutte le tapparelle con due pulsanti dedicati ubicati all’ingresso. Gli alloggi sono dotati di impianto di riscaldamento centralizzato con la possibilità di regolare la temperatura dall’appartamento. L’immobile è servito da parcheggi nell’area adiacente il fabbricato e in numero sufficiente da coprire le esigenze dei nuovi residenti.