Difensore Civico della Toscana: eletta Lucia Annibali

Lucia Annibali è il nuovo Difensore civico della Toscana. È stata eletta alla quarta votazione e ha ottenuto 23 voti, contro i 2 di Antonia Fiordelisi e un voto disperso.

All’elezione di Annibali si è giunti dopo un lungo dibattito, esito finale di un altrettanto lungo lavoro svolto in commissione Affari Istituzionali, sulla rosa dei nomi e sulla conseguente istruttoria per valutare le potenziali incompatibilità dei candidati, scelti tra autocandidature e designazioni dei gruppi politici.

Come illustrato dal presidente della commissione, Giacomo Bugliani (Partito democratico), la rosa dei nomi – una volta ritirata la candidatura di Elisabetta Meucci – è risultata composta da Lucia Annibali, presentata da Italia Viva; Giuseppe Caglia, dal Gruppo misto – Toscana Domani; Antonia Fiordelisi, dal Movimento 5 Stelle. La I Commissione ha questa mattina deciso di dare via libera ai tre profili, una volta valutati e acquisiti i giudizi di potenziale incompatibilità. In apertura dei lavori d’aula la presidente del Gruppo misto, Elisa Tozzi, ha ritirato la propria indicazione, e quindi la rosa è risultata composta da solo due nominativi.