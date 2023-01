File interminabili alle Poste di San Miniato, il sindaco: "Situazione insostenibile"

Dopo le numerose segnalazioni che i cittadini hanno avanzato sulle difficoltà che l'ufficio postale di San Miniato ha nell'erogare i servizi, il sindaco Simone Giglioli ha deciso di scrivere alla direzione provinciale di Poste per far presente la situazione e chiedere che siano presi quanto prima dei provvedimenti.

"Ormai da mesi, più volte alla settimana, nell'ufficio postale del centro storico è presente un solo impiegato, a causa dei frequenti spostamenti degli altri colleghi in altre sedi, causando file interminabili, senza che vi siano neanche le sedie per accogliere i cittadini in attesa di essere serviti - spiega il sindaco -. Oltre a questo, le pratiche più lunghe necessitano di prendere un appuntamento che, molte volte, viene dato con tempistiche lunghe ed oramai insostenibili.

L'ufficio di San Miniato ha sempre accolto con gentilezza le richieste dei cittadini, spesse volte anziani, che hanno necessità di essere aiutati per tutte quelle pratiche che richiedono l'utilizzo della rete e di operazioni elettroniche - conclude -.

Sono convinto che i dipendenti in servizio facciano il possibile per garantire il funzionamento dell'ufficio, ma purtroppo questa non basta e la situazione è diventata insostenibile; i cittadini di San Miniato hanno il diritto di avere un ufficio funzionante ed efficiente, in grado di offrire loro la tutela e l'attenzione che meritano. Mi attendo che Poste prenda in considerazione quanto richiesto, perché non credo che la situazione possa protrarsi per molto tempo ancora".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa