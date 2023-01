Il florovivaismo italiano vale 2,8 miliardi. Alla Toscana il primato assoluto nel vivaismo

Toscana, Liguria, Sicilia, Lombardia, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte guidano nell’ordine la classifica delle regioni italiane che registrano il più alto valore alla produzione del settore florovivaistico nazionale, cresciuto del 5% nel 2021 rispetto all’anno precedente.

Un valore che nel 2021 ha sfiorato i 2,8 miliardi di euro (il 4,6% della produzione a prezzi di base dell’agricoltura italiana), “il dato più alto delle ultime annate prese in esame”, segnala Myplant & Garden, il Salone internazionale del Verde (FieraMilano-Rho, 22-24 febbraio 2023), la più importante manifestazione professionale delle filiere del verde vegetale e costruito.

L’Italia conferma il ruolo di esportatore netto del prodotto orto-florovivaistico: nel 2021 il valore alla produzione dell’export ha raggiunto i 1143 milioni di euro (903 nell’anno precedente).

In questa cornice, la Toscana consolida la propria posizione tra le regioni italiane più floride del settore, con una produzione regionale di 816 milioni di euro (contro i 778 milioni del rilevamento precedente) che vale il 55% di quella nazionale per il comparto vivaistico e, nel complesso, il 30% di quella nazionale per l’intero settore florovivaistico – considerato che la produzione regionale di fiori vale 49 milioni di euro (contro i 47 del rilevamento precedente).

Tra gli oltre 650 marchi italiani ed esteri già iscritti alla kermesse milanese, sono 40 le realtà toscane a oggi confermate.

“Abbiamo già la certezza che almeno 120 delegazioni di buyer internazionali da cinque continenti saranno in fiera e potranno, insieme alle migliaia di operatori italiani, apprezzare l’eccellenza del prodotto orto-florovivaistico toscano” – affermano da Myplant.

Fonte: Ufficio Stampa