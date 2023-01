Compra cose per centinaia di euro ma esce con un piccolo scontrino

I Carabinieri di Ardenza hanno denunciato un uomo di 55 anni per furto aggravato. L’uomo, di professione autista e di origini ucraine, è entrato in un supermercato dove ha fatto una spesa di oggetti per la casa e generi alimentari per diverse centinaia di euro.

Solo che, arrivato alle casse automatiche, ha pagato solo una piccola parte della spesa, uscendo con lo scontrino.

La vigilanza del supermercato ha notato l'uomo e lo ha fermato chiedendogli lo scontrino. La cifra era di poche decine di euro. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno perquisito l’uomo: la sua spesa era di oltre 500 euro.

La merce è stata restituita al direttore del supermercato e per l’uomo è scattata la denuncia penale.