Strade imbiancate, ma è grandine. Forti rovesci in mattinata

Grandinata sull'asse Firenze-Pisa nella mattina di oggi. Attorno a mezzogiorno la grandine si è abbattuta da Firenze a Pisa passando per Empoli. La grandine già nella serata di ieri aveva fatto il suo passaggio nel comprensorio del cuoio. Oltre allo spettacolo delle strade e delle piazze imbiancate, ci sono stati rallentamenti alla circolazione stradale ma senza disagi. Anche i vigili del fuoco di Pisa non segnalano interventi di particolare rilievo. L'Arno e gli altri corsi d'acqua sono costantemente monitorati, anche se per ora non sono stati raggiunti i livelli di guardia.