Insegne luminose sbagliate, multati due ristoranti

Dal pomeriggio di ieri e fino a dopo cena pattuglie della Polizia, della Guardia di Finanza e della Municipale, coordinate dalla Questura di Pisa, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione di fenomeni di microcriminalità come spaccio di sostanze stupefacenti.

Il servizio si è svolto nel centro storico e nel quartiere della stazione ferroviaria. Sono state identificate 27 persone e controllati 17 esercizi commerciali, tra cui 3 attività di ristorazione, 4 strutture ricettive e 10 attività commerciali.

Il titolare di un Kebab e quello di un ristorante etnico sono stati multati per non aver rispettato un'ordinanza del sindaco di Pisa per la corretta apposizione e tenuta delle insegne luminose.

Un altro esercizio di ristorazione è stato multato per non aver correttamente esposto i prezzi. Infine una panetteria è stata sanzionata per violazione della normativa sulla emissione degli scontrini fiscali.

Il totale delle multe è stato 1.700 euro.

Inoltre un ragazzo di 22 anni, irregolare sul territorio nazionale è stato controllato dalle forze dell'ordine ed è stato accertato che su di lui pende un ordine di espulsione della Questura di Roma. Per il giovane sono state avviate le procedure di espulsione dal territorio dell'Unione Europea.