Lavori alla rete del gas a Pontorme e Cortenuova

Per consentire l’attività di posa della rete del gas per conto di Toscana Energia spa, in via Pontorme nel tratto tra la nuova strada di collegamento tra via Pontorme e rotatoria SS67 e l’intersezione con via Piano dell’Isola e nel primo tratto di via Piano dell’isola con inizio da via Pontorme, saranno adottate alcune modifiche temporanee di viabilità. Nello specifico, restringimento di carreggiata con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile.

Dalle 7 del giorno 19 gennaio alle 18 del giorno 8 marzo 2023 scatterà il restringimento di carreggiata con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile di tutti i veicoli eccetto quelli necessari ai lavori, limitatamente ai soli brevi tratti corrispondenti alle fasi delle lavorazioni, ripristinando in sicurezza la viabilità nei due sensi di marcia non appena terminate le operazioni.

Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa