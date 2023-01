Municipale, Cordone (Lega): "Fucecchio dovrebbe avere 20 agenti, ne ha 11 divisi con Cerreto"

Marco Cordone (Segretario della Sezione comunale di Fucecchio della Lega per Salvini Premier), interviene sull'annosa questione del ruolo e dell'organico della Polizia Municipale per quanto riguarda il Comune di Fucecchio, con la seguente dichiarazione: "Alla Lega sono sempre stati a cuore i temi della tutela dell'Ordine pubblico e della Sicurezza dei cittadini ed in particolare a me, il quale sono anche il figlio di una vittima della criminalità e penso di avere una spiccata sensibilità su questi temi.

Partendo da tali presupposti, riconosciamo il ruolo importante che svolge la Polizia Municipale o comunque la Polizia Locale, soprattutto nel nostro territorio dell'Empolese Valdelsa, come gestione associata in carico all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa. Detta gestione associata, allo stato attuale, prevede che per quanto riguarda il cosiddetto Nucleo Valdarno Ovest, ovvero i Comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi, siano in servizio 11 unità della Polizia Municipale, compreso il Comandante distrettuale: 11 vigili urbani per un territorio di circa 34.000 abitanti con una superficie di 115 Kmq".

E continua Marco Cordone che è anche Consigliere nazionale dell'ANCI e componente della Commissione Sicurezza e Legalità: "Come detto tante altre volte, a prescindere dal fatto che la Polizia Municipale nei nostri territori sia organizzata come Gestione Associata dell'Unione dei Comuni, oppure che la gestione torni direttamente ai Comuni, il problema probabilmente più importante è quello di avere più uomini e mezzi della Polizia Municipale sul territorio. Solo un Comune di rilievo quale è Fucecchio, crocevia tra città importanti come Firenze, Pisa, Lucca e Pistoia, dovrebbe avere un organico di 20 unità di Polizia Locale.

Constatiamo amaramente che purtroppo non è così, anche per motivi burocratici, riconoscendo comunque all'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), l'impegno profuso nel cercare di sburocratizzare le varie procedure amministrative necessarie per assumere nuovi agenti della Polizia Municipale. Siamo convinti che il nuovo Governo insediatosi tre mesi fa, abbia al suo interno le sensibilità giuste per risolvere queste annose questioni.

Ricordiamo comunque che anche la Regione Toscana, per quanto di sua competenza, dovrebbe fare la sua parte senza scordarci che l'Ente di via Cavour a Firenze, raccomandava non tempo fa, di avere sul territorio 1 vigile ogni 1000 abitanti. Tutti questi argomenti sono stati oggetto di una riunione del Direttivo comunale del Carroccio, composto da Stefano Cartocci, Andrea Frino, Manuel Auseretti e Marco Vinicio Bonaccorsi".

Fonte: Lega Empolese Valdelsa